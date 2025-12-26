В Москве парковка с 31 декабря по 10 января будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал график работы общественного транспорта и парковок в новогодние праздники. С 31 декабря по 10 января включительно парковка на всех улицах столицы будет бесплатной.
В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, метро и МЦК будут работать круглосуточно, а МЦД закроется в 3.00. 116 самых популярных маршрутов электробусов и 18 маршрутов трамваев также будут работать круглосуточно. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января.
В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, метро и МЦК будут работать до 2.00, МЦД — до 3.00, а наземный транспорт продлит работу до 3.30.
Ранее департамент спорта анонсировал новогодний забег в «Лужниках». 31 декабря, в 22.00, начнется выдача номеров участникам, а в 23.00 стартует дистанция на один километр.
Ровно в полночь будет дан старт забегу на пять километров. Награждение победителей начнется в 0.30, а все дети и участники пятикилометровой дистанции получат памятную медаль.