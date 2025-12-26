В Москве парковка с 31 декабря по 10 января будет бесплатной

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, метро и МЦК будут работать круглосуточно, а МЦД закроется в 3.00. 116 самых популярных маршрутов электробусов и 18 маршрутов трамваев также будут работать круглосуточно. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января.