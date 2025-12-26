«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»

«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов

Фото: Netflix

Сериал Netflix «Очень странные дела» принес 1,4 млрд долларов в ВВП США, сообщает Variety. Шоу также создало более 8000 рабочих мест.

Наибольшую выгоду получил штат Джорджия, в котором снималась большая часть сериала: вклад в ВВП штата составил 650 млн долларов, а в производстве было задействовано более 2000 подрядчиков. На втором месте — Калифорния с 500 млн долларов, добавленными к ее ВВП.

Среди других значимых экономических эффектов — рост интереса к Dungeons & Dragons на 673% с момента премьеры сериала в 2016 году. Песня Кейт Буш «Running Up That Hill» спустя 38 лет после релиза вошла в топ-10 чартов США, а такие композиции, как «Master of Puppets» Metallica, «Upside Down» Дайаны Росс, «Mr. Sandman» The Chordettes и «Fernando» ABBA, пережили вторую волну популярности, в том числе среди молодой аудитории.

Еще до выхода последней серии 5-го сезона число просмотров «Очень странных дел» превысило 1,2 млрд. Сериал стал самым популярным в истории Netflix, обогнав «Игру в кальмара» и «Уэнсдей».

Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов Netflix. Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».

