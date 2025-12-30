Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»

Apple TV+ представил трейлер третьего сезона сериала «Терапия». Премьера состоится 28 января 2026 года.
Серии будут выходить еженедельно, по средам, до 8 апреля. В новом сезоне будет 11 эпизодов.
Создателями шоу выступили Бретт Голдстайн, Джейсон Сигел и Билл Лоренс («Тед Лассо»). В центре сюжета — психотерапевт Джимми Лиард (Джейсон Сигел), переживающий смерть жены и решивший изменить подход к работе.
Он начинает говорить пациентам все, что думает, и этот метод кардинально меняет жизни его клиентов. После того как первый сезон исследовал тему горя и потери, а второй — прощения, третий, по словам Лоренса, будет посвящен движению вперед.
В третьем сезоне снялись Харрисон Форд, Криста Миллер, Джессика Уильямс, Люк Тенни, Майкл Ури, Лукита Максвелл и Тед МакГинли. К актерскому составу также присоединились Бретт Голдстайн, Деймон Уэйанс-мл., Уэнди Малик и Коби Смалдерс.