Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри

Первая вьетнамская женщина-астронавт Аманда Нгуен заявила, что столкнулась с глубокой депрессией из-за травли, последовавшей после ее участия в космическом полете Blue Origin в апреле 2025 года. Об этом сообщает The Guardian.
В своем посте Нгуен отметила, что ее профессиональное достижение — 11-минутный полет в космос в составе полностью женского экипажа (вместе с Кэти Перри, Гейл Кинг и Лорен Санчес) — было «погребено под лавиной мизогинии» и критики.
Полет подвергся нападкам за экологический след и обвинялся в бессмысленной трате ресурсов. «Объем негатива был беспрецедентным. Даже небольшая его доля оказалась ошеломляющей — миллиарды враждебных сообщений, к которым человеческий мозг не готов», — написала она.
По словам Нгуен, она не могла неделю встать с постели после возвращения в Техас. Через месяц, когда ей позвонил сотрудник Blue Origin, она не могла говорить из-за слез. Астронавт отметила, что эта травля стала болезненным повторением прошлого.
В юности она отложила мечту стать астронавтом из-за изнасилования в университете и многолетней борьбы за справедливость: «Мой момент торжества был изуродован. Я снова почувствовала себя ужасно».
Спустя восемь месяцев, по словам Нгуен, «туман скорби начал рассеиваться». Она поблагодарила поддержавших ее людей и особенно отметила символическое значение своего полета для вьетнамской диаспоры.
«Когда Нил Армстронг ступил на Луну, на Вьетнам падали бомбы. В этом году моя семья беженцев, приплывшая на лодках, увидела в небе первую вьетнамскую женщину в космосе. Мы прибыли на лодках, а теперь мы на космических кораблях», — заявила она.