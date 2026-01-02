Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли

Создатель детективной франшизы «Достать ножи» Райан Джонсон подтвердил любопытный факт, обнаруженный внимательными зрителями.
Одна из сцен третьей части «Воскрешение покойника» была снята на той же самой съемочной площадке, что и культовый клип-мем 1987 года «Never Gonna Give You Up» певца Рика Эстли.
На это обратил внимание пользователь социальной сети Bluesky, заметив на заднем плане в фильме уникальное окно с цветочным орнаментом, в точности повторяющее интерьер из видео Эстли. «Увидел оконный узор и сразу заставил друзей поставить фильм на паузу», — написал он.
Джонсон лично ответил на пост, признав: «Это правда, и я был единственным на съемочной площадке, кто этому радовался (и включал песню на телефоне)».
В третьей части «Достать ножи» Бенуа Блан расследует убийство в небольшом городке. При отсутствии подозреваемых местный шеф полиции Джеральдин Скотт объединяется с детективом, чтобы распутать дело, которое ставит под сомнение всю логику.