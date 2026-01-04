Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала

Создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер в интервью Netflix рассказали, что ни в одном из вариантов концовки Одиннадцать не могла остаться среди друзей и жить обычной жизнью.
В финале сериала героиня исчезает: она жертвует собой, чтобы не допустит создание нового супероружия или нового воплощения Векны. Она прыгает в Бездну на решающую битву и в итоге дает себя уничтожить. После взрыва Изнанка исчезает, а вместе с ней пропадает и Одиннадцать.
Спустя время компания друзей — Дастин, Уилл, Макс, Лукас и Майк — вновь играют в D& D в подвале дома Уиллеров. Майк высказывает предположение, что Одиннадцать все же могла подстроить свою смерть — сбежать и теперь жить где-то далеко.
«Никогда не было такой версии истории, где Одиннадцать в конце тусовалась бы с компанией. Для нас и наших сценаристов было важно не лишать ее сил. Во многом она олицетворяет магию и волшебство детства. Чтобы наши персонажи могли двигаться дальше, а история Хокинса и Изнанки завершилась, Одиннадцать пришлось уйти. Мы подумали, что будет прекрасно, если наши персонажи продолжат верить в этот счастливый финал, даже если мы не дадим им четкого ответа, правда это или нет. Сам факт их веры — мы просто думали, что это гораздо лучший способ завершить историю и лучше передать завершение этого пути, их путь от детей к взрослым», — рассказал Росс Даффер.
«Реальность такова, что если Одиннадцать где-то там есть, то максимум, на что они могут надеяться, — это вера в то, что это правда, потому что они не могут с ней связаться. Все развалится, если это произойдет. Так что, если придерживаться этой версии, то это действительно лучший способ сохранить ее в живых. И речь идет о том, как Майк и все остальные находят способ пережить произошедшее, — добавил Мэтт Даффер.
Финальная серия «Очень странных дел» вышла 31 декабря и обвалила Netflix. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при попытке посмотреть завершение шоу.
Зрители жаловались на ошибки загрузки, зависания и сбои в работе приложения. Самыми популярными сообщениями были: «Netflix заглох, пожалуйста, впустите меня, у меня нет планов на Новый год!» или «Мой Netflix уже дважды упал за первые три минуты финала».