Пол Томас Андерсон, Селин Сон и другие режиссеры назвали любимые фильмы 2025 года

В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США
Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне
Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей
Во Флориде хотят запретить бумажные трубочки в ресторанах из‑за рисков для здоровья
Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке
В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп
Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов
По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
Новогодний фейерверк в Абу-Даби побил рекорд по продолжительности
Состояние богатейших россиян увеличилось на 33 млрд долларов за год

Пол Томас Андерсон, Селин Сон и другие режиссеры назвали любимые фильмы 2025 года

Фото: A-One

Variety подготовил материал, в котором известные режиссеры рассказали по одному любимому фильму, вышедшему в прокат в 2025 году. В опросе приняли участие Пол Томас Андерсон, Селин Сон, Джесси Айзенберг, Джей Джей Абрамс и другие творцы.

Пол Томас Андерсон («Битва за битвой») — «Сентиментальная ценность Йоакима Триера

«Несколько лет назад Йоаким Триер оказал миру услугу, познакомив нас с Ренатой Рейнсве. Поэтому, когда такие суперфанаты, как я, услышали, что Йоаким и Рената воссоединяются, то прыгали от радости. Созданные для кино лицо и талант Ренаты захватывают дух. Я видел, как она делает на экране вещи, от которых у меня замирает сердце и поднимается давление. Она — дар с небес кино, и Йоаким с его соавтором Эскилом Фогтом знают, как предоставить ей материал, достойный ее таланта.

Мы сорвали джекпот с «Сентиментальной ценностью». Это как быть нежно схваченным самым нежным режиссером, работающим сегодня; ты не знаешь, что он держит тебя за горло, — он просто создает людей и образы, от которых невозможно оторваться, боясь пропустить хоть один кадр».

Селин Сон («Материалистка») — «Элла МакКей» Джеймса Л.Брукса

«Я мгновенно влюбилась в кино Джеймса. Я видела все, к чему он прикасался, и всегда черпаю вдохновение из его фильмов. <…> Он создает нежные, запутанные истории о маленьких людях, которые всегда разворачиваются в масштабе самой жизни. В конце концов, самая большая кинематографическая вселенная — это наша общая человечность, наша повседневная жизнь.

Главные героини в фильмах Джеймса — самые очаровательные, сложные и сильные женщины. <…> Смотря его замечательный новый фильм «Элла МакКей», я снова вижу женщину с сильной волей, которая пытается быть политиком, в то время как ее личная жизнь вторгается во все, за что она так упорно боролась».

Джесси Айзенберг («Настоящая боль») — «Прости, детка» Евы Виктор

«Примерно на 30-й минуте фильма „Прости, детка“ есть ничем не примечательный общий план ничем не примечательного дома на ничем не примечательной улице студенческого городка.

То, что происходит дальше, — один из величайших режиссерских приемов, которые я когда-либо видел: две простых склейки, дом переходит от дня к ночи. В контексте этого блестящего, кипящего, загадочного и в конечном счете душераздирающего фильма эти кадры — удар под дых; вы знаете, что происходит внутри этого дома. Я обнаружил, что вслух говорю: «Нет, боже, нет», и закрываю лицо, как будто смотрю, как Кэрри обливают свиной кровью. <…>

Что я могу украсть у этого фильма? Как мне сказать все, что я хочу сказать, не будучи очевидным, не переигрывая, не льстя аудитории, чтобы она поняла? Я полюбил этот фильм так же сильно, как и завидую ему. И, как часто говорят мои психологи, сильная зависть — это моя высшая форма похвалы».

Пол Шредер («Таксист») — «Спрингстин. Избавь меня от небытия» Скотта Купера

«Кинобиографии — это дьявольская конфета — так привлекательна для глаз, так трудна для усвоения. У фильмов фиксированные временные рамки и повествовательные арки; у жизни — нет. Кинобиографии пытаются исказить жизнь под арку. Чаще всего им это не удается. Истинная жизнь художника — это его работа, а не его деятельность. <…> Вот почему „Избавь меня от небытия“ Скотта Купера произвел на меня впечатление. <…>

Большинство режиссеров обернули бы этот материал почтением, иконографией, мягким сиянием «важности». Купер отказывается от всего этого. Он оголяет кадр до костей: деревянные панели, джинсовая ткань, гул магнитофона, воздух между вдохами. Он подходит к Спрингстину не как к иконе для восхваления, а как к человеку, занятому частным самоанализом. И это дар Купера — сила удерживать камеру устойчиво, позволять тишине говорить, доверять тому, что правду не нужно подчеркивать. Это уверенность режиссера, который знает, что чудо уже там, если у вас есть терпение — и смелость — смотреть».

Джей Джей Абрамс («Звездные войны: Последние джедаи») — «Злая: Навсегда» Джона М.Чу

«Какая это задача — снимать мюзикл. Особенно такой любимый, масштабный и многослойный, как „Злая“. Жанр требует точности в тоне, ритме и эмоциях. Материал требует одновременно почтения и обновления. А публика требует, чтобы их любимые Глинда и Эльфаба были представлены такими, какими они их знают, но при этом они переживали моменты, которые неожиданны и захватывающи. В „Злой: Навсегда“ Джон М.Чу удовлетворяет этим требованиям с точностью, вдохновением и даже кажущейся легкой радостью».

Расскажите друзьям