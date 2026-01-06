Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»

Актриса Кристен Стюарт в интервью изданию Entertainment Tonight выразила готовность выступить режиссером ремейка серии «Сумерки».
«Мне бы очень хотелось — послушайте. Я обожаю то, что сделала Кэтрин [Хардвик], что сделал Крис [Вайц], что сделали все режиссеры этих фильмов. Они были такими искренними, странными, немного… сумасбродными и очень подходили тому времени, когда они еще по-настоящему не знали, чем станет эта франшиза, до того, как она взорвала мир», — поделилась Стюарт.
Актриса добавила: «Представьте, если бы был большой бюджет, море любви и поддержки… Не знаю, я была бы счастлива снять адаптацию. Да, конечно, я сделаю ремейк. Я берусь за это! Я готова!»
Режиссерский дебют Кристен Стюарт состоялся в мае 2025 года на Каннском кинофестивале. В программе «Особый взгляд» была показана ее картина «Хронология воды» — экранизация одноименных мемуаров писательницы и коуча Лидии Юкнавич, в которых женщина рефлексирует несложившуюся карьеру пловчихи, пережитое насилие, зависимости, влюбленности и потерю ребенка.
Параллельно с этим «Сумерки» переживают ренессанс: по словам актрисы, ее друзья ежегодно пересматривают фильмы, бренд Crocs выпустил две пары сабо и много вариантов джиббитсов, все части фильмов нелегально покажут в российском прокате. Автор книг Стефани Майер недавно призналась, что на месте Беллы выбрала бы оборотня, а не вампира.