Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Опасный дуэт» («The Wrecking Crew», в котором снялись Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов») и Дейв Баутиста («Стражи галактики», «Шоугерл»).
Проект выйдет на стриминговом сервисе 28 января. Он расскажет, как братья Джонни и Джеймс вынуждены объединиться, чтобы расследовать загадочную смерть их отца и понять, почему на них начали охоту якудза.
Действие картины развернется на Гавайях. В актерский состав входят, помимо Момоа и Баутисты, Стивен Рут, Морена Баккарин, Клаэс Бэнг, Темуэра Моррисон, Джейкоб Баталон, Фрэнки Адамс и Мийяви.
Режиссером фильма выступил Анхель Мануэль Сото. Сценарий написал Джонатан Троппер. Момоа и Баутиста стали продюсерами вместе с Джеффом Фирсоном, Мэттом Ривзом и Линн Харрис.
Сото недавно рассказал в интервью, что динамика отношений между героями Момоа и Баутисты в «Опасном дуэте» отражает их реальные характеры. «Джейсон привносит в свои роли дикую, безумную, непредсказуемую сторону. А Дейв — дисциплинированную, методичную, постепенно нарастающую интенивность», — пояснил он.