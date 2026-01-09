Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»

На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
Долина освободила квартиру в Хамовниках, из‑за которой судилась с Полиной Лурье
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Дэймон сбросил 12 килограммов ради съемок в «Одиссее»
Актриса Кэти Люн столкнулась с расизмом и травлей из‑за роли Чжоу Чанг в «Гарри Поттере»
Кэтрин Хан может сыграть матушку Готель в игровой адаптации «Рапунцель»
Джулия Робертс хотела отказаться от роли в «Ноттинг Хилле». Идея показалась ей «чертовски глупой»
На японской ж/д станции Киси выбрали новую кошку-начальницу
Со стабильным доходом, подтянутый и старше по возрасту: россияне назвали идеального партнера
Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей
В Германии десятки овец захватили супермаркет
Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую коллекционную карточку Pokémon
Фанаты «Очень странных дел», ожидавшие выхода секретного финала шоу, сломали Netflix
Хелена Бонэм-Картер и Мартин Фриман появились в трейлере детектива «Тайна семи циферблатов»
Уилл Арнетт заменит Дэвида Харбора в актерском составе фильма «Behemoth!» Тони Гилроя
Netflix раскрыл дату выхода второго сезона «Грызни»
В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00
У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества
Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами
В России стали реже совершать кражи
Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайаны Китон
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи

Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»

Кадр: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Опасный дуэт» («The Wrecking Crew», в котором снялись Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов») и Дейв Баутиста («Стражи галактики», «Шоугерл»).

Проект выйдет на стриминговом сервисе 28 января. Он расскажет, как братья Джонни и Джеймс вынуждены объединиться, чтобы расследовать загадочную смерть их отца и понять, почему на них начали охоту якудза.

Видео: Prime Video/YouTube

Действие картины развернется на Гавайях. В актерский состав входят, помимо Момоа и Баутисты, Стивен Рут, Морена Баккарин, Клаэс Бэнг, Темуэра Моррисон, Джейкоб Баталон, Фрэнки Адамс и Мийяви.

Режиссером фильма выступил Анхель Мануэль Сото. Сценарий написал Джонатан Троппер. Момоа и Баутиста стали продюсерами вместе с Джеффом Фирсоном, Мэттом Ривзом и Линн Харрис.

Сото недавно рассказал в интервью, что динамика отношений между героями Момоа и Баутисты в «Опасном дуэте» отражает их реальные характеры. «Джейсон привносит в свои роли дикую, безумную, непредсказуемую сторону. А Дейв — дисциплинированную, методичную, постепенно нарастающую интенивность», — пояснил он.

Расскажите друзьям