В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов

Все 610 алкомаркетов Вологодской области закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, понятия «алкомаркет» на территории региона больше не существует. Так, все магазины сети «Бристоль» переименованы в «Б-продукты». Алкоголь в торговых точках составит только 20% ассортимента и будет представлен в отдельных залах. Филимонов добавил, что сеть магазинов «Красное&Белое» уже больше 6 месяцев не торгует спиртным и приобретает новые вывески.
«Региональные алкомаркеты перепрофилированы полностью. Сеть «Северный градус» работает под названием «Каждая покупка в радость» на всей территории Вологодской области. За последнюю неделю этот процесс завершён в 10 оставшихся магазинах», — написал губернатор. Он отметил, что также уже закрыты или перепрофилировано в формат кафе 75 наливаек из 125.
С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя разрешена в Вологодской области с 12.00 до 14.00 по московскому времени по будням. Ограничения не действуют в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и праздничные дни: новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы.