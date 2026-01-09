В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов

По словам главы региона, понятия «алкомаркет» на территории региона больше не существует. Так, все магазины сети «Бристоль» переименованы в «Б-продукты». Алкоголь в торговых точках составит только 20% ассортимента и будет представлен в отдельных залах. Филимонов добавил, что сеть магазинов «Красное&Белое» уже больше 6 месяцев не торгует спиртным и приобретает новые вывески.