В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Это привело к транспортному коллапсу

Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»
Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»
Актриса Кэти Люн столкнулась с расизмом и травлей из‑за роли Чжоу Чанг в «Гарри Поттере»
Кэтрин Хан может сыграть матушку Готель в игровой адаптации «Рапунцель»
Джулия Робертс хотела отказаться от роли в «Ноттинг-Хилле». Идея показалась ей «чертовски глупой»
На японской ж/д станции Киси выбрали новую кошку-начальницу
Со стабильным доходом, подтянутый и старше по возрасту: россияне назвали идеального партнера
Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей
В Германии десятки овец захватили супермаркет
Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую коллекционную карточку Pokémon
На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
Фанаты «Очень странных дел», ожидавшие выхода секретного финала шоу, сломали Netflix
Хелена Бонэм-Картер и Мартин Фриман появились в трейлере детектива «Тайна семи циферблатов»

В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Это привело к транспортному коллапсу

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

В Москве за сутки выпало около 22 миллиметров осадков ― 42% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице побит рекорд для 9 января от 1976 года, когда в городе зафиксировали 12,9 миллиметров осадков. 1 миллиметра не хватило до суточного рекорда всего января, который был установлен в 1970 году.  

«Такого снежного армагеддона в Москве в середине зимы не было последние 56 лет», ― констатировал Тишковец. 

Высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ выросла за сутки на 6 сантиметров и составила 37 сантиметров. Самые высокие сугробы в этот день наблюдались в 1956 году (46 сантиметров).  

По словам синоптика Михаила Леуса, 10 января прибавки снежного покрова ожидать не стоит. Снег, напротив, будет постепенно оседать под тяжестью веса. В воскресенье и понедельный снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра. 

Рекордный снегопад в столице привел к транспортному коллапсу. В московских аэропортах отменены или перенесены десятки рейсов. На Ярославском шоссе у Переславля-Залесского образовалась пробка на 23 километра. Застрявших в ней водителей эвакуировали автобусами и снегоходами. 

