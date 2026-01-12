Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале

Фильм «Чуура», снятый российским режиссером Евгенией Арбугаевой, поучаствует в конкурсе короткого метра на Берлинском кинофестивале. Об этом стало известно из публикации на сайте киносмотра.
Картину покажут публике впервые. Ее действие развернется в арктической Сибири, где ученый из народа саха ищет древнее существо. Чтобы отыскать его, он спускается в глубины тающей вечной мерзлоты.
Страной производства ленты числится Велкобритания. В конкурсной программе вместе с «Чуура» поучаствуют еще 20 фильмов из Австрии, Узбекистана, Германии, Испании, Румынии, США, Словении, Италии, Китая, Мексики и других стран.
76-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 12 по 22 февраля. Жюри возглавит немецкий режиссер Вим Вендерс.
Евгения Арбугаева — фотограф и режиссер родом из Якутии. Она известна по работам в The New Yorker и National Geographic, а также по портрету Греты Тунберг для журнала Time. В 2022 году Арбугаева сняла документальный фильм «Выход», который был номинирован на «Оскар».