A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»

Фото: HBO Entertainment

Кинокомпания A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон, записанные ею самой для спортивной драмы «Марти Великолепный». Фильм выходит в российский прокат 15 января.

Эзайон исполняет роль Рейчел Мизлер — сотрудницы зоомагазина, у которой завязывается роман с главным героем, Марти Маузером в исполнении Тимоте Шаламе («Дюна»). Его образ основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине, помимо Шаламе и Эзайон, также играют Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Фрэн Дрешер («Няня») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.

Режиссером и автором сценария выступил Джош Сафди — это его первый сольный проект с 2008 года. Автор вновь работает с A24, ранее выпустившей его совместные с братом Бенни картины «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».

Фильм показал самый кассовый старт в истории A24: за первые пять дней проката в США он заработал 28,3 млн долларов. При этом «Марти Великолепный» также самый дорогой проект киностудии. Его бюджет составляет 60–70 млн долларов.

Видео: @a24

Другой недавний проект Эзайон — сериал Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес». В нем сюжет разворачивается вокруг компании друзей, которые пытаются построить карьеру и разобраться в чувствах в Лос-Анджелесе — городе, где «удача приходит к тем, кто готов».

