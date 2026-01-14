Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней

Третий сезон «Уэнсдей» был утвержден Netflix еще летом, до старта второго. Уже известно, что к актерскому составу присоединится Ева Грин, которая сыграет тетю Офелию ― сестру Мортиши Аддамс, которую на финальных секундах второго сезона показали лишь со спины.