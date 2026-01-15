Prime Video представил трейлер «Man on the Run» («Человека в бегах») — документального фильма про участника группы The Beatles и 16-кратного обладателя «Грэмми» Пола Маккартни. Премьера картины состоится 25 февраля.
В отличие от большинства документалок про The Beatles эта картина будет посвящена жизни Маккартни уже после распада группы в 1969 году. Согласно пресс-релизу проекта, фильм расскажет о том, как артист «сталкивался с множеством проблем, но создавал новую музыку, которая в конечном счете станет определяющим саундтреком всего десятилетия».
Одной из основных сюжетных линий фильма станет история взаимоотношений Пола и Линды Маккартни. В релизе отмечается, что их любовь помогла артисту найти собственный голос после участия в популярной группе и привела к созданию группы Wings. Создатели обещали также показать фотографии из личного архива супругов Маккартни.
«Я одержим всем, что связано с Маккартни, и я всегда чувствовал, что 1970-е годы — недооцененная часть его истории. Я очень рад возможности исследовать и переоценить этот решающий момент в жизни и творчестве великого артиста», — говорил ранее режиссер ленты Морган Невилл.