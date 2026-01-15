В отличие от большинства документалок про The Beatles эта картина будет посвящена жизни Маккартни уже после распада группы в 1969 году. Согласно пресс-релизу проекта, фильм расскажет о том, как артист «сталкивался с множеством проблем, но создавал новую музыку, которая в конечном счете станет определяющим саундтреком всего десятилетия».