В первой версии концовки «Марти Великолепного» героя Шаламе должен был укусить вампир

Режиссер описал судьбу главного героя в этой альтернативной версии: «Он превращает [обувной магазин] в самый успешный магазин на Орчард-стрит. Переименовывает его в „Обувь Марти Маузера“. Открывает франшизы, снова франшизы, уезжает из штата Нью-Йорк, становится очень богатым человеком. Все внешние атрибуты успеха налицо. Его семья растет, он покидает город, у него прекрасный дом, и все заканчивается тем, что он с внучкой на концерте Tears For Fears. У них отличные места, в первых рядах, и он смотрит выступление. Он размышляет о песне „Everybody Wants to Rule the World“, о молодости, о том, что все это значит, и вот у него есть этот успех, но он не делает того, ради чего, как он верил, родился на этой планете».