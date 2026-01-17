«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года

Студия Universal объявила дату выхода фильма «Изгоняющий дьявола» режиссера Майка Флэнагана («Жизнь Чака», «Падение дома Ашеров») — 12 марта 2027 года. Об этом пишет Variety.
Изначально релиз картины был запланирован на март 2026 года, но производство было отложено.
Проект описывают как «радикально новый взгляд» на культовую хоррор-франшизу — то есть фильм не станет прямым продолжением ленты «Изгоняющий дьявола: Верующий», вышедшей в 2023 году. Съемки планируют начать в Нью-Йорке в этом году.
В главных ролях снимутся Скарлетт Йоханссон, известная по роли Черной вдовы в киновселенной Marvel, и юный актер Джейкоби Джуп, сыгравший Хэмнета в недавней драме Хлои Чжао.
Оригинальный фильм «Изгоняющий дьявола» был снят Уильямом Фридкином в 1973 году. По сюжету дочь известной актрисы начинает вести себя странно. Врачи подозревают психическое заболевание, но не могут поставить диагноз, а священник высказывает предположение, что девочка одержима дьяволом.