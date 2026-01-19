В Петербурге выселяют бар «Фогель»

Петербургский бар «Фогель», где проводятся политические дебаты и лекции, выселяют из помещения на набережной Фонтанки, 97. Об этом сообщили в соцсетях заведения.
Руководство бара получило от арендодателя уведомление «об одностороннем расторжении договора» с требованием освободить объект к пятнице, 23 января. «Фогель» неоднократно подвергался проверкам со стороны силовиков и Роспотребнадзора.
«При последнем визите проверяющих арендодатель был привлечен прокуратурой в качестве ответчика. Не знаем, повлияло ли это на появление такого письма», ― рассказали представители «Фогеля».
Сейчас команда заведения «ищет решение и прорабатывает возможные варианты развития событий». Руководство не исключает, что бар в итоге закроется, и просит о поддержке.
«Фогель» ― бар-лекторий, который основали активисты в 2021 году. В заведении проводятся политические дискуссии, исторические лекции и презентации книг.
Один из основателей «Фогеля» ― Валентин Хорошенин ― фигурант дела «Весны»*. Его обвиняют в организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма и «создании НКО, посягающей на права граждан». Сейчас заведением владеют предприниматель Иван Бикеев и градозащитник Юрий Багров.
«Фогель» несколько раз опечатывали по решению Роспотребнадзора. Однажды заведение уже переезжало ― после жалоб активиста и гееоборца Тимура Булатова. В феврале 2025-го в «Фогеле» провели проверку пожарной безопасности в сопровождении спецназа.
* Минюст внес движение «Весна» в список иноагентов, Санкт-Петербургский городской суд признал организацию экстремистской.