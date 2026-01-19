Российские дети больше не смогут выезжать за границу по свидетельству о рождении

С 20 января несовершеннолетние граждане России больше не смогут выезжать за границу по свидетельству о рождении. Им потребуется паспорт, сообщил ТАСС со ссылкой на миграционную службу МВД.
Детей младше 14 лет будут выпускать за пределы страны только по заграничному паспорту. Подростки старше 14 лет смогут использовать внутренний российский паспорт для поездок в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южну Осетию.
«Во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны, рекомендуем заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку», — посоветовали в МВД.
По словам главы комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева, исключение свидетельства о рождении из перечня разрешенных для пересечения границы документов должно повысить безопасность детей.