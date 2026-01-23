Лина Хиди и Хлоя Файнем появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий 2»

Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января

Лина Хиди и Хлоя Файнем появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий 2»

Фото: HBO

Звезда «Игры престолов» Лина Хиди и актриса Хлоя Файнем из шоу Saturday Night Live снимутся в сиквеле романтической комедии «Красный, белый и королевский синий». Об этом написал Deadline.

Проект разрабатывает Amazon MGM. Хиди исполнит роль принцессы Кэтрин. Детали роли Файнем пока держатся в секрете, как и сюжет будущего фильма. Режиссером сиквела выступит Джейми Баббит.

В продолжении вернутся главные звезды оригинальной картины — Николас Голицын и Тейлор Захари Перес. Также в проекте примут участие Ума Турман, Сара Шахи, Рэйчел Хилсон, Элли Бамбер, Клифтон Коллинз-младший, Стивен Фрай, Томас Флинн, Аниш Шет, Малкольм Атобрах, Генри Эштон и Алекс Хог Андерсен.

Сценарий «Красный, белый и королевский синий 2» напишут Джемма Берджесс, Мэтью Лопес и Кейси Маккуистон. Продюсерами станут Грег Берланти и Сара Шехтер из Berlanti Schechter Films, а также Майкл Макграт, Мэтью Лопес и Дженнифер Салке из Sullivan Street Productions.

Оригинальный фильм «Красное, белое и королевская свадьба», вышедший в 2023 году, стал хитом платформы Prime Video. Картина заняла третье место среди самых просматриваемых романтических комедий сервиса и стала самым популярным фильмом на платформе за первые три недели показа.

Лента рассказала историю Алекса Клэрмонт-Диаса, чья мать стала президентом США. Это сделало из парня американский аналог королевской особы и связало его с другим представителем «золотой молодежи» — принцем Генри.

