Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута

Игра Fortnite, известная своими неожиданными кроссоверами, объявила о коллаборации с сериалом «Офис».
В игре появились скины Майкла Скотта и Дуайта Шрута. Пока неясно, будут ли добавлены другие герои, например, Джим, Пэм или Стэнли. Но в Fortnite подобные партнерства обычно ограничиваются парой персонажей.
Коллаборация также включает в себя два наспинных украшения, две кирки, два эммоута и дельтаплан.
21 января Epic Games намекнула о сотрудничестве с сериалом, опубликовав загадочный твит. На фото изображена свекла, а подпись гласит: «Build. Beets. Battle Royale».
Поклонники сразу разгадали отсылку к культовому эпизоду, в котором Джим Халперт, пародируя своего коллегу Дуайта Шрута, произносит абсурдную фразу: «Медведи, свекла, звездный крейсер “Галактика”».