Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

С полуночи во вторник, 27 января, и до середины дня четверга, 29 января, в Москве ожидается продолжительный сильный снегопад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Москвичей ждут интенсивные осадки, гололедица и снежные заносы. Уже в ночь на вторник, с 26 на 27 января, город накроет метель. Только за этот период в столице может выпасть до 15 сантиметров снега. Порывы южного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Минувшая ночь с 25 на 26 января стала самой морозной в Москве с начала зимы. По метеостанции на ВДНХ минимальная температура воздуха составила –18,5 градуса. Еще более крепкие морозы ударили в Новой Москве: в Михайловском температура опускалась до –27,6 градуса. 

Как отметил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале, пик морозов, вероятно, уже позади. «Уже ближайшей ночью в столицу, в сопровождении снегопадов, придут более теплые воздушные массы, и ночная температура не опустится ниже –10…–12 градусов. Затем в течение трех дней температурные показатели будут близки к климатической норме, а финиширует январь очередной холодной, но менее интенсивной волной», — написал Леус.

