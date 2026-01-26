ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей

Средние расходы российских семей на празднование Нового года составили 64,4 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.



Они остались на уровне прошлого года, несмотря на рост стоимости товаров и услуг. При этом потраченная на праздник сумма в среднем на 8% превысила изначально запланированный бюджет.



Главной статьей затрат впервые за несколько лет стали развлечения, на которые потратили в среднем 27,5 тыс. рублей. Традиционный лидер — покупка подарков близким — перешел на второе место (24,6 тыс. рублей).



Единственной категорией, где гражданам удалось сэкономить, оказалась закупка продуктов для праздничного стола. Расходы на эту статью (12,3 тыс. рублей) оказались ниже ожидаемых.