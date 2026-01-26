Итан Хоук выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза

Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал-продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале
Морган Фриман назвал свои любимые кинороли
Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток

Итан Хоук выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза

Американский актер Итан Хоук выполнил все каскадерские трюки на съемках исторической драмы «Вес» («The Weight»), но по-прежнему чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза. Об этом написал Variety.

По словам режиссера фильма Падраика Маккинли, актер приложил титанические усилия при создании картины. Хоук ездил на высоких скоростях на старых автомобилях, перенес множество ударов и находился под водой в ледяной реке.

«Он выполнил каждый трюк, за исключением одного небольшого общего плана, когда он чуть не порвал себе подколенное сухожилие», — поделился Маккинли.

Видео: T Studio Movie’s /YouTube

Сам Хоук добавил, что это «Том Круз полностью изменил представления об актерах». В современном Голливуде, как считает Итан, артисты чувствуют себя неполноценными, если за них трюки выполняют каскадеры.

«С годами меня начало раздражать, что все почему‑то чувствуют себя менее значимыми, если пользуются услугами каскадеров», — признался он.

Актер добавил, что в «Весе» не было трюков, связанных со взрывами. Поэтому работа над большинством сцен была под силу артистам. «Это не были трюки супергероев», — подчеркнул Хоук.

Он отметил, что будущий фильм, рассказывающий об отце, стремящемся воссоединиться с дочерью, — это кино о любви. «Именно это делает сценарий вневременным», — сказал Итан.

Дочь персонажа, которого сыграл актер, в картине сыграла Эйви Берри. Реальная дочь Хоука же, Майя Хоук, недавно появилась в финальном сезоне сериала «Очень странные дела». Итан признался, что хотел бы однажды появиться с Майей на одном экране. Ранее отец и дочь уже работали вместе над лентой «Дикая кошка», но в нем Майя выступала в качестве актрисы, а Итон был режиссером.

Хоук поделился, что посоветовал дочери после завершения «Очень странных дел» «двигаться дальше» и «не оглядываться назад». Сам актер, похоже, следует своему же совету. «Я поражаюсь, когда люди снимают один фильм раз в пять лет», — признался он.

«Мне действительно нравится снимать фильмы. Я начал в юном возрасте и безумно влюбился в этот процесс. В одиночку это сделать невозможно. В этом есть что‑то волшебное. Как только ты почувствовал это ощущение создания чего‑то большего, чем ты сам, и увидел, как это находит отклик у зрителей, ты начинаешь стремиться к этому», — рассказал Итан.

Итан Хоук получил недавно свою пятую номинацию на «Оскар» за главную роль в фильме «Голубая луна» Ричарда Линклейтера. Он поборется за награду с Леонардо Ди Каприо, Тимоте Шаламе, Майклом Б.Джораном и Вагнером Морой.

Расскажите друзьям