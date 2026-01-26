Итан Хоук выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза

Американский актер Итан Хоук выполнил все каскадерские трюки на съемках исторической драмы «Вес» («The Weight»), но по-прежнему чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза. Об этом написал Variety.
По словам режиссера фильма Падраика Маккинли, актер приложил титанические усилия при создании картины. Хоук ездил на высоких скоростях на старых автомобилях, перенес множество ударов и находился под водой в ледяной реке.
«Он выполнил каждый трюк, за исключением одного небольшого общего плана, когда он чуть не порвал себе подколенное сухожилие», — поделился Маккинли.
Сам Хоук добавил, что это «Том Круз полностью изменил представления об актерах». В современном Голливуде, как считает Итан, артисты чувствуют себя неполноценными, если за них трюки выполняют каскадеры.
«С годами меня начало раздражать, что все почему‑то чувствуют себя менее значимыми, если пользуются услугами каскадеров», — признался он.
Актер добавил, что в «Весе» не было трюков, связанных со взрывами. Поэтому работа над большинством сцен была под силу артистам. «Это не были трюки супергероев», — подчеркнул Хоук.
Он отметил, что будущий фильм, рассказывающий об отце, стремящемся воссоединиться с дочерью, — это кино о любви. «Именно это делает сценарий вневременным», — сказал Итан.
Дочь персонажа, которого сыграл актер, в картине сыграла Эйви Берри. Реальная дочь Хоука же, Майя Хоук, недавно появилась в финальном сезоне сериала «Очень странные дела». Итан признался, что хотел бы однажды появиться с Майей на одном экране. Ранее отец и дочь уже работали вместе над лентой «Дикая кошка», но в нем Майя выступала в качестве актрисы, а Итон был режиссером.
Хоук поделился, что посоветовал дочери после завершения «Очень странных дел» «двигаться дальше» и «не оглядываться назад». Сам актер, похоже, следует своему же совету. «Я поражаюсь, когда люди снимают один фильм раз в пять лет», — признался он.
«Мне действительно нравится снимать фильмы. Я начал в юном возрасте и безумно влюбился в этот процесс. В одиночку это сделать невозможно. В этом есть что‑то волшебное. Как только ты почувствовал это ощущение создания чего‑то большего, чем ты сам, и увидел, как это находит отклик у зрителей, ты начинаешь стремиться к этому», — рассказал Итан.
Итан Хоук получил недавно свою пятую номинацию на «Оскар» за главную роль в фильме «Голубая луна» Ричарда Линклейтера. Он поборется за награду с Леонардо Ди Каприо, Тимоте Шаламе, Майклом Б.Джораном и Вагнером Морой.