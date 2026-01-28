Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»

Кадр: Okko

У новой остросюжетной драмы Okko «На льду» вышел тизер-трейлер.

Сериал расскажет историю фигуристки, которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера. Став детским тренером в своей бывшей спортивной школе, она быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание и страх детей, чьи судьбы ломаются под тяжестью чужих амбиций.
 
 

Источник: Okko

Главные роли в сериале исполнили Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров. Режиссером девятисерийного проекта выступил Максим Кулагин («По-мужски»), оператором — Алексей Филиппов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник»), сценаристом и креативным продюсером — Елена Шаталова. Продюсерами стали Артем Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев (Russian Code), Дмитрий Пачулия, Роман Хромов, Ямур Гильмутдинов (General Creation), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko). 

Кроме того, официальным консультантом драмы стала тренер по фигурному катанию и хореограф Елена Масленникова. Она работала с ведущими фигуристами России и мира и выступает соавтором популярных ледовых проектов Ильи Авербуха. 

«Сериал „На льду“ ― это взрослая драматическая история, которая наглядно показывает какие ошибки возникают во взаимоотношениях между поколениями. Детективная составляющая дает возможность без отрыва следить за сюжетом от серии к серии, а персонажи и герои истории являются одновременно и поучительными, и пугающими, и точно раскрывающими все моменты сложных отношений между родителями, детьми и тренерами», — рассказал Гавриил Гордеев, генеральный продюсер Okko.

