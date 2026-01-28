Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»

Главные роли в сериале исполнили Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров. Режиссером девятисерийного проекта выступил Максим Кулагин («По-мужски»), оператором — Алексей Филиппов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник»), сценаристом и креативным продюсером — Елена Шаталова. Продюсерами стали Артем Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев (Russian Code), Дмитрий Пачулия, Роман Хромов, Ямур Гильмутдинов (General Creation), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko).



Кроме того, официальным консультантом драмы стала тренер по фигурному катанию и хореограф Елена Масленникова. Она работала с ведущими фигуристами России и мира и выступает соавтором популярных ледовых проектов Ильи Авербуха.



«Сериал „На льду“ ― это взрослая драматическая история, которая наглядно показывает какие ошибки возникают во взаимоотношениях между поколениями. Детективная составляющая дает возможность без отрыва следить за сюжетом от серии к серии, а персонажи и герои истории являются одновременно и поучительными, и пугающими, и точно раскрывающими все моменты сложных отношений между родителями, детьми и тренерами», — рассказал Гавриил Гордеев, генеральный продюсер Okko.