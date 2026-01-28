Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
Вышел тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — спин-оффа «Бумажного дома»

Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix появился тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — продолжения шоу «Берлин», которое в свою очередь было приквелом «Бумажного дома». Проект выйдет на стриминговом сервисе 15 мая.

В нем будет восемь эпизодов. Действие развернется в Севилье. По сюжету, Берлин и Дамиан вновь соберут команду, чтобы похитить шедевр Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Но настоящей их целью станут герцог Малаги и его жена, пытающиеся шантажировать Берлина.

Видео: Netflix/YouTube

В актерский состав шоу войдут Педро Алонсо, Мишель Дженнер, Тристан Уллоа, Бегонья Варгас, Хулио Пенья Фернандес и Хоэль Санчес, а также Инма Куэста, Хосе Луис Гарсиа-Перес и Марта Ньето.

Авторами сериала выступили Алекс Пин и Эстер Мартинес Лобато. Они разработали «Берлин и Дама с горностаем» вместе с Дэвидом Баррокалем, Лореной Дж. Мальдонадо, Ициаром Санхуаном, Умберто Ортегой и Луисом Гарридо Хулве.

Режиссерами проекта стали Альберт Пинто, Баррокаль и Хосе Мануэль Кравиото. Производством занималась компания Пина Vancouver Media.

