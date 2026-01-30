Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»

Story Kitchen, основанная в 2022 году, быстро стала одним из лидеров в адаптации игр для кино и ТВ. За ее плечами уже числятся экранизации «Расхитительницы гробниц» (Amazon MGM и Netflix), Life Is Strange (Amazon MGM), It Takes Two (Amazon MGM), а также классических игр Sega Streets of Rage и Shinobi.