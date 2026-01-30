Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году

Фото: Bells Mayer/Unsplash

Россияне в 2025 году установили новый исторический рекорд на Хайнане в Китае — 505,3 тысячи визитов, сообщила Ассоциация туроператоров.

Это на 120,3% больше, чем в 2024 году. При этом доля туристов из России составила 33,7% от общего числа иностранцев, посетивших остров в 2025 году. 

В ассоциации добавили, что в 2026 году позитивная динамика продолжается и туристические власти Хайнаня прогнозируют прирост еще на 30%. Это 650 тыс. человек.

Туроператоры называют Хайнань азиатским прорывом 2025 года. Он занимает первое место по ценовой доступности, обгоняя Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку и Индию (Гоа). Позволить себе отдых в этом месте могут туристы с бюджетом не более 130–150 тыс. рублей на двоих с перелетом, говорится на сайте АТОР.

Недавно стало известно, что более 11 тыс. штрафов заплатили россияне на Пхукете в 2025 году за езду без водительских прав на арендованных авто и байках. Они значительно опередили в этом других иностранцев на острове.



 

