РКН за время своей работы ограничил доступ к 4,7 млн сайтов

Сильнее всего в прошлом году выросли блокировки материалов, связанных со средствами обхода блокировок, ― на 1235%, до более чем 93 тыс. С ЛГБТ — на 269%, до 170,3 тыс; с продажей алкоголя — на 190%, до свыше 18,7 тыс.; с детской порнографией — на 131%, до 155,6 тыс.; с пропагандой наркотиков — на 80%, до 229,3 тыс.; с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность — на 60%, до 52,2 тыс.