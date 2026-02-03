2 февраля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях.
Первые серии проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером компании «Место силы» Александром Сысоевым, режиссером-постановщиком Павлом Тимофеевым, сценаристом и шоураннером Александром Носковым, сценаристом Полиной Шаталовой, оператором-постановщиком Иваном Бурлаковым, художником-постановщиком Златой Калминой и консультантом Златой Варламовой.
Мероприятие также посетили исполнители главных ролей: Гоша Куценко, Мила Ершова, Алексей Розин, Александр Обласов, Антон Санкевич, Свят Рогожан, Давид Сократян, Игорь Ознобихин, Сергей Муравьев, Влада Лукина, Евгений Городницкий и другие.
Гостями премьерного показа стали: Александра Бортич, Елена Николаева, Кирилл Кяро, Екатерина Моргунова, Юлия Ахмедова, Павел Ворожцов, София Лебедева, Денис Косиков, Юлия Волкова, Владимир Канухин, Софья Гершевич, Серафима Красникова, Бакур Бакурадзе и другие.
Сериал «Встать на ноги» выйдет на экраны 5 февраля. Сюжет посвящен взаимоотношениям бывшего заключенного и его 20-летней дочери с инвалидностью. Пока он упрямо «чинит» ее жизнь, становится ясно: помощь нужна не девочке, а ему.