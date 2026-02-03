В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»

Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»

Фото: пресс-служба Okko

2 февраля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях.

Первые серии проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером компании «Место силы» Александром Сысоевым, режиссером-постановщиком Павлом Тимофеевым, сценаристом и шоураннером Александром Носковым, сценаристом Полиной Шаталовой, оператором-постановщиком Иваном Бурлаковым, художником-постановщиком Златой Калминой и консультантом Златой Варламовой. 

Мероприятие также посетили исполнители главных ролей: Гоша Куценко, Мила Ершова, Алексей Розин, Александр Обласов, Антон Санкевич, Свят Рогожан, Давид Сократян, Игорь Ознобихин, Сергей Муравьев, Влада Лукина, Евгений Городницкий и другие.

Гостями премьерного показа стали: Александра Бортич, Елена Николаева, Кирилл Кяро, Екатерина Моргунова, Юлия Ахмедова, Павел Ворожцов, София Лебедева, Денис Косиков, Юлия Волкова, Владимир Канухин, Софья Гершевич, Серафима Красникова, Бакур Бакурадзе и другие.

1/5
© Фото: пресс-служба Okko
2/5
© Фото: пресс-служба Okko
3/5
© Фото: пресс-служба Okko
4/5
© Фото: пресс-служба Okko
5/5
© Фото: пресс-служба Okko

Сериал «Встать на ноги» выйдет на экраны 5 февраля. Сюжет посвящен взаимоотношениям бывшего заключенного и его 20-летней дочери с инвалидностью. Пока он упрямо «чинит» ее жизнь, становится ясно: помощь нужна не девочке, а ему.  


 


 

