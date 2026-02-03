Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo

Джессика Честейн («Интерстеллар») и Крис Пайн («Звездный путь») снимутся в фильме «Это удовольствие» («This Is Pleasure») Шэри Спрингер Берман и Роберта Пульчини, известных по картине «Американское великолепие». Об этом сообщает Variety.
Сюжет разворачивается вокруг издательницы Марго (Джессика Честейн), которая узнает об обвинениях в адрес ее друга Квина (Крис Пайн): его уличили в сексуализированном насилии. Теперь женщине предстоит решить, как поступить с их долгой и сложной дружбой.
Фильм основан на книге американской писательницы Мэри Гейтскилл. Адаптацией для экрана занималась сценаристка Нина Рейн.
В числе других предстоящих проектов Джессики Честейн — мини-сериал Apple TV «The Off Weeks». Проект расскажет историю преподавателя писательского мастерства Гаса Адлера, чей развод превратил его жизнь в хаос. В сериале также снимутся Ариан Моайед («Никто этого не хочет»), Аннали Эшфорд («Третья положительная»), Ричард Гир («Красотка») и Джон Чо («Американский пирог»).