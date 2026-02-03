Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo

Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo

Фото: Apple TV

Джессика Честейн («Интерстеллар») и Крис Пайн («Звездный путь») снимутся в фильме «Это удовольствие» («This Is Pleasure») Шэри Спрингер Берман и Роберта Пульчини, известных по картине «Американское великолепие». Об этом сообщает Variety.

Сюжет разворачивается вокруг издательницы Марго (Джессика Честейн), которая узнает об обвинениях в адрес ее друга Квина (Крис Пайн): его уличили в сексуализированном насилии. Теперь женщине предстоит решить, как поступить с их долгой и сложной дружбой.

Фильм основан на книге американской писательницы Мэри Гейтскилл. Адаптацией для экрана занималась сценаристка Нина Рейн.

В числе других предстоящих проектов Джессики Честейн — мини-сериал Apple TV «The Off Weeks». Проект расскажет историю преподавателя писательского мастерства Гаса Адлера, чей развод превратил его жизнь в хаос. В сериале также снимутся Ариан Моайед («Никто этого не хочет»), Аннали Эшфорд («Третья положительная»), Ричард Гир («Красотка») и Джон Чо («Американский пирог»).

