Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo

Сюжет разворачивается вокруг издательницы Марго (Джессика Честейн), которая узнает об обвинениях в адрес ее друга Квина (Крис Пайн): его уличили в сексуализированном насилии. Теперь женщине предстоит решить, как поступить с их долгой и сложной дружбой.