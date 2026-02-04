Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве

Wildberries хочет открыть ПВЗ в Индии, Таиланде и на Шри-Ланке

Фото: vk.com/wildberries_shop

Российский маркетплейс Wildberries планирует расширить свое международное присутствие, рассматривая рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом пишут «Известия».

Компания проявляет интерес к Индии, Таиланду, Шри-Ланке и Эфиопии. В Эфиопии уже готовится пилотный запуск, а с индийскими партнерами ведутся переговоры о сотрудничестве. На сайте маркетплейса даже появился специальный раздел «Сделано в Индии».

Интерес к этим регионам объясняется их динамичным ростом, высоким спросом при относительно слабо развитой локальной онлайн-торговле, а также дружественными отношениями этих стран с Россией.

Выход на новые рынки рассматривается как способ создания глобальных торговых цепочек и усиления экспортного потенциала российских производителей. Однако аналитики подчеркивают, что в Индии и Таиланде Wildberries встретит жесткую конкуренцию со стороны уже укрепившихся гигантов вроде Amazon и Alibaba.

В то же время в Эфиопии и Шри-Ланке, где глобальные игроки практически отсутствуют, слабо развиты цифровая инфраструктура и логистика. Дополнительными препятствиями станут ограничения, вызванные санкциями.

Расскажите друзьям
Теги:
AmazonAlibaba