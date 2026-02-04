Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo

В России заболеваемость сифилисом снизилась в 2025 году

Фото: Gustavo Fring/Pexels

В России по итогам 2025 года был зафиксирован спад заболеваемости сифилисом на 16%, что прервало многолетнюю тенденцию к росту. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Снижение произошло на фоне общего улучшения эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП): заболеваемость гонококковой инфекцией упала на 14%, а ВИЧ — на 13,3%.

Данные за 2025 год контрастируют со статистикой предыдущих лет. Согласно информации Росстата, в период с 2020 по 2024 год число новых случаев сифилиса в стране выросло на 63%, достигнув 25,1 тыс. случаев. Особенно резкий рост наблюдался среди мужчин старше 40 лет.

Эксперты связывают улучшение ситуации с усилением профилактических мер, более активным выявлением инфекций и своевременным лечением. Специалисты также отмечают, что на статистику могло повлиять и улучшение системы учета случаев ИППП, так как частные клиники стали строже соблюдать требования по регистрации.

«В конце 2010-х — начале 2020-х годов многие коммерческие клиники, не входящие в систему Минздрава или Роспотребнадзора, просто не сообщали о выявленных случаях ИППП. Это сильно искажало официальную картину», — рассказал руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Впрочем, в ряде западных стран тоже наблюдается рост числа ИППП, включая сифилис», — добавил он. По мнению Покровского, это связано со снижением использования презервативов из-за роста популярности антиретровирусных препаратов. Такие препараты защищают только от ВИЧ, а презервативы — от всего спектра инфекций, указывает эксперт.

