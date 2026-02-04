В России заболеваемость сифилисом снизилась в 2025 году

В России по итогам 2025 года был зафиксирован спад заболеваемости сифилисом на 16%, что прервало многолетнюю тенденцию к росту. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.
Снижение произошло на фоне общего улучшения эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП): заболеваемость гонококковой инфекцией упала на 14%, а ВИЧ — на 13,3%.
Данные за 2025 год контрастируют со статистикой предыдущих лет. Согласно информации Росстата, в период с 2020 по 2024 год число новых случаев сифилиса в стране выросло на 63%, достигнув 25,1 тыс. случаев. Особенно резкий рост наблюдался среди мужчин старше 40 лет.
Эксперты связывают улучшение ситуации с усилением профилактических мер, более активным выявлением инфекций и своевременным лечением. Специалисты также отмечают, что на статистику могло повлиять и улучшение системы учета случаев ИППП, так как частные клиники стали строже соблюдать требования по регистрации.
«В конце 2010-х — начале 2020-х годов многие коммерческие клиники, не входящие в систему Минздрава или Роспотребнадзора, просто не сообщали о выявленных случаях ИППП. Это сильно искажало официальную картину», — рассказал руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Вадим Покровский.
«Впрочем, в ряде западных стран тоже наблюдается рост числа ИППП, включая сифилис», — добавил он. По мнению Покровского, это связано со снижением использования презервативов из-за роста популярности антиретровирусных препаратов. Такие препараты защищают только от ВИЧ, а презервативы — от всего спектра инфекций, указывает эксперт.