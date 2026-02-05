Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево

«Коммунарка и Филимонковский район находятся в Новой Москве, и с момента присоединения к столице более десяти лет назад тут было запланировано возведение крупных жилых массивов. На территории этих районов не было какой-то повсеместной жилой застройки, соответственно, девелоперы могли приобрести просторные куски земли и возводить масштабные проекты. Здесь традиционно сконцентрирован комфорт-класс, а чаще всего это именно крупные проекты с большим количеством многоэтажных корпусов», ― отметили в bnMAP.pro.