Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево

Лидером по объему ввода новостроек среди московских районов в 2026 году станет Коммунарка. В ней планируется сдать в эксплуатацию 1 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные bnMAP.pro.
На втором месте еще один район в Новой Москве ― Филимонковский, где собираются ввести 437 тыс. квадратов. Третье место с показателем 319 тыс. «квадратов» у Даниловского района в Южном округе.
«Коммунарка и Филимонковский район находятся в Новой Москве, и с момента присоединения к столице более десяти лет назад тут было запланировано возведение крупных жилых массивов. На территории этих районов не было какой-то повсеместной жилой застройки, соответственно, девелоперы могли приобрести просторные куски земли и возводить масштабные проекты. Здесь традиционно сконцентрирован комфорт-класс, а чаще всего это именно крупные проекты с большим количеством многоэтажных корпусов», ― отметили в bnMAP.pro.
В топ-10 локаций с наибольшим вводом жилья в 2026 году также войдут Внуково, Западное Дегунино, Метрогородок, Троицк, Очаково-Матвеевское, Москворечье-Сабурово и Пресненский.
В числе районов, где сдадут меньше всего жилья, ― Новогиреево, Измайлово и Косино-Ухтомский (от 3 до 5 тысяч «квадратов»). Эксперты охарактеризовали эти локации как «старые и давно освоенные и застроенные районы», где нет повышенного спроса и интереса девелоперов.
В десятку районов с наименьшим вводом войдут также Коптево, Головинский, Тверской, Тимирязевский, Якиманка, Матушкино и Сокол, ожидают аналитики. Всего в Москве в 2026 году планируют сдать в эксплуатацию 6,4 млн квадратных метров жилья.