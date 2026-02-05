У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной

Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф

У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной

Фото: Яндекс Карты

В кафе «Долина» на Васильевском острове в Петербурге добавила ударена ну букву «и», чтобы избежать ассоциаций с Ларисой Долиной, пишет «Подъем».

В кафе сообщили изданию, что название кафе отсылает к Ферганской долине и за почти 17 лет работы «вопросов к нему не возникало», однако после скандала с Ларисой Долиной вывеской стали возмущаться недовольные жители. В «Долине» устали объяснять, что не имеют отношения к певице.

«На ровном месте создают проблему. С ноября-декабря заходили, провоцировали специально и молодые, и пожилые люди, любого возраста все начинали. Мы устали объясняться», — рассказал представитель заведения.

В кафе не хотят менять название, его команда решила добавить знак ударения на вывеску вместо этого, надеясь, что это «поможет и спасет» их от жалоб. По словам сотрудников, уже две недели у них нет гостей, недовольных певицей.Nеперь посетители обсуждают только «хвалят блюда».

Недавно стало известно, что Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной после разбирательства из-за квартиры в Хамовниках. Владелица жилья хочет компенсировать понесенные расходы, сообщила ее адвокат Светлана Свириденко




 

Расскажите друзьям