Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках
Лукашенко принесли снюс на совещании
LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом
Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов

Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт

Фото: @TS13FanPage

Ирландский актер Доналл Глисон («Бойфренд из будущего», «Из машины») снимется в клипе Тейлор Свифт на песню «Opalite» из ее альбома «The Life of a Showgirl». Видео выйдет сегодня, в 16.00 по московскому времени.

О предстоящем релизе стало известно, после того как в Мексике заметили билборды с изображением Глисона и Свифт в синих жилетах и джинсах, а также с названием трека «Opalite». На фото певица предстала в образе брюнетки.

1/2
© @FilmUpdates
2/2
© @FilmUpdates

Альбом «The Life of a Showgirl» вышел еще 3 октября. В него вошли 12 композиций, среди которых только один совместный трек — с Сабриной Карпентер. Запись велась во время европейского этапа мирового тура «The Eras Tour». Для работы над пластинкой Свифт вновь объединилась с продюсерами Максом Мартином и Шеллбеком, с которыми ранее записала хиты «Shake It Off», «Blank Space» и «22». Это первый за многие годы релиз певицы, в создании которого не участвовал ее давний соавтор Джек Антонофф.

В октябре в американских кинотеатрах прошли специальные показы, приуроченные к выходу альбома: в фильме Свифт рассказывает предысторию каждой песни, демонстрирует лирик-видео, дважды показывает клип на сингл «The Fate of Ophelia» и закулисные материалы со съемок. Фанаты продолжили традицию, начатую на показах «The Eras Tour», и танцевали прямо в кинозалах.

Расскажите друзьям