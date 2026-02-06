Лукашенко принесли снюс на совещании

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках
LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом
Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт
Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов

Лукашенко принесли снюс на совещании

Фото: Kremlin.ru

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время совещания принесли банку со снюсом. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Табак ему передал премьер-министр Александр Турчин. Он объяснил, что если положить снюс в рот, организм получит дозу никотина. 

«И что, под язык кладешь? Интересно. Голова кружится?» — спросил президент. «Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась, и от губернатора Гродненской области не слышать, что у него телята дохнут», — добавил он.

Лукашенко попытался открыть банку, но после неудачной попытки отложил ее в сторону. «Не, не надо. Я не буду закладывать пока. Чего ты?» — сказал он.

Источник: «Пул Первого»

Недавно президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс, после того, как его заметили за употреблением этого вида табака во время сессии Генассамблеи ООН. Он уточнил, что впервые познакомился с ним «благодаря коллегам».

Расскажите друзьям