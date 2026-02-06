Остин Батлер сыграет велогонщика Лэнса Армстронга в фильме Эдварда Бергера

Американский актер Остин Батлер («Элвис», «Байкеры») сыграет велогонщика Лэнса Армстронга в новом фильме Эдварда Бергера («Конклав», «На Западном фронте без перемен»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Сценарий картины, у которой пока нет названия, напишет номинант на «Оскар» Зак Бэйлин («Король Ричард»). Проект описывается как биографическая лента, основанная на книге о жизни знаменитого атлета.
Бергер станет сопродюсером фильма наряду со Скоттом Студером, работавшм над «Франкенштейном» и «Академией „Амбрелла“», и Ником Несбитом. Бэйлин, Джош Шлик и Зак Фрогновски выступят исполнительными продюсерами байопика.
Лэнс Армстронг был самым титулованным и известным велогонщиком в мире, выигравшим Тур де Франс семь раз подряд с 1999 по 2005 год. В 2012 году его уличили в допинге, лишили всех наград и пожизненно дисквалифицировали. Сперва спортсмен отрицал обвинения, но в 2013 году публично признал свою вину.
Ранее стало известно о еще одном готовящемся проекте Бергера. По информации СМИ, режиссер поставит ленту под названием «Страдивариус» для Netflix. Фильм расскажет о противостоянии двух мастеров скрипок в Италии XVIII века.