Остин Батлер сыграет велогонщика Лэнса Армстронга в фильме Эдварда Бергера

Лэнс Армстронг был самым титулованным и известным велогонщиком в мире, выигравшим Тур де Франс семь раз подряд с 1999 по 2005 год. В 2012 году его уличили в допинге, лишили всех наград и пожизненно дисквалифицировали. Сперва спортсмен отрицал обвинения, но в 2013 году публично признал свою вину.