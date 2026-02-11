Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах

Средний размер пенсии работающих пенсионеров превысил отметку в 30 тыс. рублей в трех регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда. Годом ранее ни один субъект России не достиг этого уровня.
Такое значение зафиксировали в Чукотском автономном округе (34,7 тыс. рублей), Ненецком автономном округе (32,1 тыс. рублей) и Магаданской области (30,5 тыс. рублей).
В 2025 году средняя пенсия работающих пенсионеров свыше 25 тыс. рублей была зафиксирована в Республиках Карелия, Коми, Саха, а также в Архангельской, Мурманской и Сахалинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском и Хабаровском краях.
В декабре 2024 года максимальное значение составляло 29,7 тыс. рублей в Чукотском автономном округе. Тогда преодолеть планку в 25 тыс. рублей удалось также жителям Ненецкого автономного округа, Камчатского края и Магаданской области.