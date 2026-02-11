LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой

Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах

Афиша Daily
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Средний размер пенсии работающих пенсионеров превысил отметку в 30 тыс. рублей в трех регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда. Годом ранее ни один субъект России не достиг этого уровня.

Такое значение зафиксировали в Чукотском автономном округе (34,7 тыс. рублей), Ненецком автономном округе (32,1 тыс. рублей) и Магаданской области (30,5 тыс. рублей).

В 2025 году средняя пенсия работающих пенсионеров свыше 25 тыс. рублей была зафиксирована в Республиках Карелия, Коми, Саха, а также в Архангельской, Мурманской и Сахалинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском и Хабаровском краях.

В декабре 2024 года максимальное значение составляло 29,7 тыс. рублей в Чукотском автономном округе. Тогда преодолеть планку в 25 тыс. рублей удалось также жителям Ненецкого автономного округа, Камчатского края и Магаданской области.

Расскажите друзьям