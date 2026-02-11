Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах

В 2025 году средняя пенсия работающих пенсионеров свыше 25 тыс. рублей была зафиксирована в Республиках Карелия, Коми, Саха, а также в Архангельской, Мурманской и Сахалинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском и Хабаровском краях.