«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ

Мультфильм расскажет о мальчике Роби, живущем в постапокалиптическом мире, где технологическое развитие важнее, чем традиционные человеческие ценности. Герой вместе с друзьями понимает, что искусственный интеллект может помочь в творчестве и развитии, но никогда не заменит живого человека. По словам авторов, история вдохновлена книгами «Хроники разбитого мира» Евгения Борисова и поднимает актуальные вопросы взаимодействия человека и технологий.