«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ

«Союзмультфильм» и тюменская компания «Хроники» разрабатывают полнометражный анимационный фильм «Роби», посвященный развитию технологий и роли искусственного интеллекта в жизни человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии.
Мультфильм расскажет о мальчике Роби, живущем в постапокалиптическом мире, где технологическое развитие важнее, чем традиционные человеческие ценности. Герой вместе с друзьями понимает, что искусственный интеллект может помочь в творчестве и развитии, но никогда не заменит живого человека. По словам авторов, история вдохновлена книгами «Хроники разбитого мира» Евгения Борисова и поднимает актуальные вопросы взаимодействия человека и технологий.
Сейчас завершается работа над сценарием и визуальными образами персонажей. Студия «Хроники» планирует представить фильм на питчинге Фонда кино летом 2026 года и ищет партнеров для реализации проекта.
В 2026 году «Союзмультфильм» также начнет снимать полнометражный фильм «Матроскин. Настоящая история» о герое мультфильма «Трое из Простоквашино». Картина расскажет о ранних годах жизни кота: зрители узнают, как Матроскин встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою философию жизни.