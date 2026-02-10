Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники

Эдди Мерфи и Ева Лонгория получили главные роли в фильме «Attachment Parenting» («Естественное родительство»). Производством проекта занимается Amazon MGM Studios, пишет The Hollywood Reporter.
В картине расскажут о супружеской паре психологов, которые оказываются в заложниках в отеле и вынуждены консультировать неблагополучную семью криминального авторитета. Мерфи и Лонгория не только сыграют в картине, но и выступят в качестве продюсеров ленты вместе с Джоном Дэвисом. Вместе они уже работали над комедией «Ограбление», которая вышла в 2025 году.
Проект находится на ранней стадии разработки. У комедии пока нет ни режиссера, не сценариста. Дата выхода тоже неизвестна.
12 ноября на Netflix вышел документальный фильм «Быть Эдди». В картине рассказывается о пути Эдди Мерфи от стендап-комика до лауреата «Золотого глобуса».
Ева Лонгория снимется в фильме «Звоните моему агенту» вместе с Джорджем Клуни. Картина будет основана на французском сериале, ее тоже выпустит Netflix.