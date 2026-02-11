Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля

С 14 февраля картину «Любить…» советского и израильского режиссера Михаила Калика снова покажут на большом экране. Об этом сообщили в соцсетях Центра документального кино.



«Редкая возможность встретиться с легендарной картиной советской „оттепели“.

Четыре истории о любви, сплетенные с кинохроникой конца 60-х. Режиссер не дает готовых ответов — он ставит вопрос, на который каждый зритель находит собственный ответ», — говорится в анонсе.



Площадки в Москве:



— Центр «Зотов»;

— «Хлебозавод» — спецпоказ 18+;

— «Москино».



Площадки в Петербурге:



— Киноцентр «Ленфильм»;

— Michèle — бар-ресторан и кинотеатр.



На «Хлебозаводе» для тех, кто придет на показ со второй половинкой, сервис Zigmund.online устроит короткие парные сессии с психологом. На них можно будет задать один важный вопрос об отношениях в паре и получить развернутый ответ профессионала.



Картина «Любить…» снята Михаилом Каликом при поддержке студии «Молдова-фильм» и выпущена в 1968 году. В ней приняли участие Сергей Гурзо-мл., Алиса Фрейндлих, Лев Круглый, Светлана Светличная и другие.