У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер

Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна

У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер

Афиша Daily
Фото: HBO Max

HBO Max опубликовал первый постер мини-сериала «Хочу секса. Сент-Луис» («DTF St. Louis»). Комедия с Джейсоном Бейтманом, Дэвидом Харбором и Линдой Карделлини выйдет на стриминговом сервисе 1 марта.

Всего в сериале будет семь серий. Сюжет строится вокруг любовного треугольника между людьми, переживающими кризис среднего возраста, ― женщиной и двумя мужчинами. В результате персонаж Харбора оказывается мертв, а герои Бейтмана и Карделлини заводят роман.  

В сериале также снялись Ричард Дженкинс («Сводные братья»), Джой Сандей («Лулу и Бриггс»), Арлан Руф («Way of the Warrior Kid»), Питер Сарсгаард («Морпехи») и Крис Перфетти («Начальная школа»). Шоураннером выступил Стивен Конрад («Патриот», «Предприятие „Божий дар“»).

В январе вышел первый трейлер: в нем показано расследование убийства героя Харбора. Во флешбэке друг советует ему скачать необычное приложение для знакомств.

Разработку проекта анонсировали еще в 2022 году. Тогда в актерском составе значился Педро Паскаль. 

Расскажите друзьям