Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна

Пользователи соцсетей обнаружили, что на острове Эпштейна в игре Pokémon Go располагался покестоп — локальное событие, в котором игроки могут получать предметы и соревноваться. После того как информация была размещена в соцсетях, покестоп удалили.
Игроки использовали специальное программное обеспечение для изменения геолокации и добрались до острова Литл-Сент-Джеймс, где нашли покестоп «Солнечные часы». Однако правила Pokémon Go требуют открытого пешеходного доступа к локациям, а остров является частным и охраняемым.
Новые документы по делу Эпштейна были опубликованы Минюстом США 30 января. Оказалось, что Билл Гейтс и Мик Джаггер посещали его остров, Дэвид Копперфильд поддерживал с Эпштейном дружеские связи, а норвежская кронпринцесса писала ему личные письма.
Недавно поп-певица Чаппелл Роан объявила о разрыве отношений с музыкальным агентством Кейси Вассермана. Была опубликована переписка, в которой Вассерман общался с Эпштейном и его бывшей помощницей Гислен Максвелл.