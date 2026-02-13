Умер историк-диссидент Рой Медведев

В возрасте 100 лет умер Рой Медведев ― историк, публицист-диссидент и исследователь сталинского периода в истории СССР. Об этом сообщила ТАСС его невестка Светлана Медведева. По ее словам, вероятная причина смерти ― сердечная недостаточность.
Медведев родился в Тбилиси, окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. Занимался преподаванием и научной работой.
С начала 1960-х годов Медведев принимал активное участие в движении диссидентов, редактировал самиздатовские издания ― журнал «Политический дневник» и альманах «XX век».
Известность получил после выхода книги «К суду истории» о сталинизме и репрессиях, распространявшейся в самиздате и за рубежом. Из-за публикации его исключили из КПСС. В годы перестройки и после распада СССР активно публиковался, участвовал в общественной жизни и парламентской работе.
Среди историографических работ Медведева ― биографии Сталина, Хрущева, Брежнева и Андропова.
Рой Медведев придерживался социалистических взглядов, но выступал за демократические реформы и открытую оценку прошлого. Его брат-близнец ― Жорес Медведев, известный советский биолог и диссидент.