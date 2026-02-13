Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»

Screen International опубликовал первый трейлер фильма «Роза» австрийского режиссера Маркуса Шляйнцера. Мировая премьера картины состоится в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.
Главную роль в исторической драме исполнила Сандра Хюллер, звезда «Анатомии падения» и «Зоны интересов». Действие разворачивается в XVII веке, в Германии, после Тридцатилетней войны.
Героиня Хюллер — загадочный солдат, который возвращается в глухую деревню и заявляет права на заброшенный хутор. Проблема в том, что деревня принимает его за мужчину, и героине приходится поддерживать этот образ.
Сценарий, написанный Шляйнцером в соавторстве с Александером Бромом, опирается на реальные исторические свидетельства о женщинах, выдававших себя за мужчин в разные эпохи европейской истории.
«Роза» станет третьей режиссерской работой Шляйнцера, ранее известного по каннскому «Михаэлю» и «Анджело», премьера которого прошла в Торонто.