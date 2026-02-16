Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

Одну из самых редких карточек Pokémon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов

Афиша Daily

Одну из самых редких коллекционных карточек франшизы Pokémon продали на аукционе в США за рекордные 16,5 млн долларов, сообщает газета The Japan Times.

Это Pikachu Illustrator, выпущенная в 1998 году и вручавшаяся победителям конкурса японского манга-журнала CoroCoro. Существует только 41 экземпляр такой карты.

На аукционе ее приобрел сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи. Цена при этом стала самой большой не только для франшизы Pokemon, но и для всех коллекционных карточек в мире.

Ранее лот принадлежал американскому рестлеру Логану Полу. Он приобрел ее в 2021 году у коллекционера из Объединенных Арабских Эмиратов за 4 млн долларов наличными.

Франшизу Pokémon создала компания Nintendo в 1996 году. По ней сняли телевизионный сериал и полнометражные аниме-фильмы, а также выпустили компьютерные игры. 

Расскажите друзьям