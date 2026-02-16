Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет

Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Фото: Niklas Jonasson/Unsplash

Росавиация направила авиакомпаниям рекомендации выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, Главное управление на транспорте МВД России рекомендовало обращать внимание на неадекватных и нетрезвых пассажиров в залах ожидания аэропортов до посадки в самолет. После этого нужно «проводить с ними профилактические меры».

По данным Росавиации, в большинстве случаев потенциальные дебоширы проходят на посадку уже в состоянии алкогольного опьянения. В МВД отметили, что одной из причин неадекватного поведения и нарушения общественного порядка на борту остается продажа алкоголя в аэропортах, а также в самолете.

В пресс-службе аэропорта Пулково отметили, что авиакомпания имеет право отказать пассажиру в перевозке на любом этапе, если его состояние создает угрозу безопасности полета или он нарушает общественный порядок. 

Недавно стало известно, что аэропорты Внуково и Шереметьево приняли меры для более комфортной и безопасной перевозки животных. Это сделали «в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов животных при обработке багажа».

