Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет

Росавиация направила авиакомпаниям рекомендации выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, Главное управление на транспорте МВД России рекомендовало обращать внимание на неадекватных и нетрезвых пассажиров в залах ожидания аэропортов до посадки в самолет. После этого нужно «проводить с ними профилактические меры».
По данным Росавиации, в большинстве случаев потенциальные дебоширы проходят на посадку уже в состоянии алкогольного опьянения. В МВД отметили, что одной из причин неадекватного поведения и нарушения общественного порядка на борту остается продажа алкоголя в аэропортах, а также в самолете.
В пресс-службе аэропорта Пулково отметили, что авиакомпания имеет право отказать пассажиру в перевозке на любом этапе, если его состояние создает угрозу безопасности полета или он нарушает общественный порядок.
Недавно стало известно, что аэропорты Внуково и Шереметьево приняли меры для более комфортной и безопасной перевозки животных. Это сделали «в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов животных при обработке багажа».