Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Начались съемки фильма ужасов «Маска Красной смерти» Чарли Полинджера («Чума»). Картину выпускает студия A24.

«Маска Красной смерти» расскажет о безумном принце, который запирает знать в своем замке, пока чума уничтожает крестьянство. За крепостными стенами аристократы устраивают пиры, оргии, интриги и казни.

Двух разлученных сестер-близняшек сыграет Майки Мэдисон («Анора»). Одна из сестер скрывается среди бедняков, но затем попадает в мир разврата и опиума за стенами замка. 

Основой для «Маски Красной смерти» послужил одноименный рассказ Эдгара Аллана По. Помимо Мэдисон в фильме снимется Леа Сейду («Молчаливый друг»).

© A24

Среди последних работ Леа Сейду — фильм «Молчаливый друг» венгерской режиссерки Ильдико Эньеди. Картина выйдет в российский прокат 19 февраля.

Сюжет разворачивается вокруг девушек, живущих в разные эпохи (1908, 1972 и 2020 годы), но одинаково увлеченных ботаникой. Их судьбы связывает дерево, растущее в ботаническом саду немецкого университетского городка.

