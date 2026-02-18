Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей

Pitbull выступит на лондонском фестивале BST Hyde Park, где организаторы попытаются побить мировой рекорд по самому большому количеству людей, одновременно надевших накладные лысины.
Идея принадлежит ведущему Radio 1 Грегу Джеймсу, и сам музыкант ее поддержал. Поводом для флешмоба стал тренд, охвативший концерты певца в прошлом году.
Фанаты, называющие себя The Bald E’s, стали массово появляться на шоу в накладных лысинах, очках-авиаторах и кожаных куртках, копируя культовый образ артиста. Особенно масштабной акция была на концертах в лондонском The O2.
Чтобы рекорд был засчитан, участникам придется соблюсти строгие правила: накладные лысины должны быть надежно закреплены, волосы убраны спереди и сверху (сзади можно оставить), а продержаться в таком виде нужно не менее минуты.
Судить попытку будет официальный представитель Guinness World Records. На сцене BST Hyde Park к Pitbull присоединится Kesha. В программе фестиваля также заявлены Garth Brooks, Maroon 5 и Mumford & Sons.